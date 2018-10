Tortorici (Me), pregiudicato evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

12 ottobre 2018 14:11

Tortorici: il 36enne era stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “Affari di Famiglia”

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Tortorici hanno arrestato il 36enne C.Z.A., in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti (ME), poiché condannato in via definitiva a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso a Tortorici nell’aprile 2016.

L’uomo, aveva commesso il reato di evasione mentre si trovava ai domiciliari poiché era stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “Affari di Famiglia”, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata Militello che, nel giugno 2014, aveva eseguito complessivamente 23 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Patti, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a carico di altrettanti soggetti che gestivano il mercato degli stupefacenti nella zona tirrenico nebroidea della provincia di Messina.

L’arrestato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dove sconterà la pena.