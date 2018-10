Da domani parte “I fuori legge” su Tg Com 24, ospite il procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho

21 ottobre 2018 15:34

Il direttore di TgCom24 insieme a Klaus Davi dedicherà ogni settimana un’intera puntata al tema della criminalità organizzata

Parte da domani, lunedì 22 ottobre, uno spin off della storica rubrica ‘Fatti e Misfatti’, ideata e condotta da Paolo Liguori su Tg Com 24 canale 51 ore 13.30, molto particolare. Il direttore di TgCom24 insieme a Klaus Davi dedicherà ogni settimana un’intera puntata (a partire da settimana prossima sarà collocata di martedi) al tema della criminalità organizzata e all’impresa criminale in Italia e all’estero. Primo ospite in studio sarà Federico Cafiero de Raho procuratore antimafia e verrà mandata in onda anche un’aggressione alla troupe di Klaus Davi presso il Bar Lyons di Buccinasco sulla quale pende un’indagine della Procura di Milano in fase preliminare.