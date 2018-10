7 ottobre 2018 18:20

Terremoto in Sicilia: scuole chiuse a Biancavilla per verificare i danni dopo la scossa di ieri

“Le scuole comunali di Biancavilla resteranno chiuse in attesa di una ricognizione completa e definitiva dopo le scosse di terremoto di ieri”. Lo ha detto sindaco, Antonio Bonanno, che ha firmato la relativa ordinanza. Non sono interessati dall’ordinanza l’Istituto Comprensivo “Antonio Bruno” ed il Secondo Circolo Didattico plesso via “Dei Mandorli” ed il cosiddetto plesso della Scuola per l’Infanzia “Cielo Stellato”, che rimarranno regolarmente aperti. “Siamo in costante contatto con i massimi vertici istituzionali della Regione – ha aggiunto Bonanno – e, intanto, il centro operativo Comunale resta permanentemente attivo. Intendo rassicurare i miei concittadini che nessun alunno entrerà in classe se non dopo avere ripristinato le dovute e necessarie condizioni di agibilita’. I doppi turni saranno inevitabili”.