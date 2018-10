Terremoto, violenta scossa di magnitudo 6.8 nella notte in Grecia: paura in tutto il Sud, possibile allarme tsunami

26 ottobre 2018 01:25

Terremoto, forte scossa alle 00:54 della notte in tutto il Sud Italia: l’epicentro è stato in Grecia, nei pressi dell’isola di Zacinto

Una forte scossa di terremoto ha scosso lo Stretto di Messina e tutto il Sud Italia alle 00:54 della notte. La scossa ha avuto epicentro in Grecia, a Zacinto, e s’è propagata per tutto il mar Jonio raggiungendo Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Malta, facendo tremare la terra su gran parte del Mediterraneo centrale. La scossa è stata di magnitudo 6.8 e potrebbe far scattare l’allarme tsunami nel mar Jonio e nel basso Adriatico. Intanto si registrano molte chiamate alle forze dell’ordine di cittadini impauriti, in particolare residenti nei piani alti degli edifici.

