Terremoto nel catanese: scossa avvertita anche a Messina [LIVE]

6 ottobre 2018 03:14

Forte scossa di terremoto nel catanese: sisma avvertito anche a Messina

Forte scossa di terremoto nel catanese, alle 2:34. Secondo quanto riportato dell’Ingv, si è trattato di un sisma di magnitudo 4.8, registrato a 1,9 km di distanza da Santa Maria di Licodia (CT) e a una profondità di 9 km. La gente in preda al panico si è riversata in strada. Al momento non si registrano feriti, ma solo alcuni danni ad abitazioni ed edifici pubblici a Biancavilla e Santa Maria di Licodia. La scossa, di lunga durata, è stata avvertita nettamente in tutta la provincia etnea, a Siracusa e anche a Messina città.