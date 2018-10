Messina: Terra di Gesù Onlus presenta il calendario delle attività

4 ottobre 2018 10:52

Terra Gesù Onlus presenta il calendario delle attività: sabato 12 al Salotto Fellini la cena di beneficenza “Artistinsieme in solidarietà”

Martedì 9 ottobre alle ore 10 nei locali del Centro Buon Pastore di Via Calvi a Messina si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività Terra di Gesù Onlus. Il 12 ottobre la cena di beneficenza al Salotto Fellini “Artistinsieme in solidarietà” organizzata con RDP eventi e AMMI Messina. Il 20 ottobre la commedia “Ni liccamu a sarda”, allestita dal Gruppo San Paolino di Mili Marina al Teatro Annibale. Verranno presentati i nuovi orari di apertura del Buon Pastore che sta aiutando tanti bambini disagiati del territorio e l’Unità di strada sanitaria “Terra di Gesù On The Road”, nuovo progetto della Onlus messinese.