Messina, Teatro Vittorio Emanuele. Fp Cgil: “Avanti con la stabilizzazione dei precari e l’inquadramento del personale”

17 ottobre 2018 20:21

Incontro con l’assessore Regionale Pappalardo e nuovo Sovrintendente Scoglio, per la FP CGIL Messina: “Da parte della Regione promesse mantenute, adesso avanti con la verifica dell’inquadramento del personale e la stabilizzazione dei precari”

Si è tenuto presso il teatro Vittorio Emanuele di Messina l’incontro tra le organizzazioni sindacali, i dipendenti, l’assessore regionale Pappalardo e il nuovo Sovrintendente per discutere del futuro dell’ente teatro. Nel corso dell’incontro il rappresentante del Governo regionale ha affermato che essendo riuscito, attraverso apposita modifica della finanziaria 2018, ad incrementare il FURS (Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo), il Vittorio Emanuele potrà iniziare a programmare la sua stagione. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – affermano il segretario della FP CGIL, Francesco Fucile e il Coordinatore Rosa Raffa – e auspichiamo che il teatro possa avviare la sua stagione. Al tempo stesso, però, riteniamo sia necessario non perdere altro tempo e procedere, in modo spedito, verso la stabilizzazione dei precari così come avvenuto al teatro di Bellini di Catania e il corretto inquadramento dei lavoratori, anche per poter raggiungere quel parametro, fondamentale per accedere al FURS, che richiede il giusto rapporto tra amministrativi e masse tecniche e artistiche. Proprio riguardo il personale l’assessore ha previsto la creazione di un pool di esperti a cui chiediamo possano prendere anche le organizzazioni sindacali”.