Taurianova (Rc): visita istituzionale del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Antonino Boeti

26 ottobre 2018 16:41

Visita istituzionale del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte On. Antonino Boeti, domani 27 ottobre alle ore 10.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Taurianova. L’onorevole Boeti, taurianovese di nascita e per origini familiari, nel corso di una visita in Calabria, farà tappa nella cittadina della Piana per incontrare l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti, i rappresentanti politici e dell’associazionismo e la cittadinanza. Il Presidente Antonino Boeti verrà insignito dall’Amministrazione comunale di un riconoscimento in virtù del suo lavoro, del suo impegno politico costruttivo e della serietà professionale dimostrata in prestigiosi e importanti contesti istituzionali.