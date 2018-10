14 ottobre 2018 22:46

Il taglio delle pensioni d’oro partirà dalle pensioni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su e non esiste alcuna ipotesi di abbassare la soglia a 3.500 euro. È quanto si apprende da fonti governative del Movimento 5 Stelle. Intanto per stasera è convocata una nuova riunione tecnica a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri di domani, che dovrebbe avere sul tavolo il decreto fiscale e la manovra ed essere preceduto da un pre-vertice.