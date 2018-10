Chiusura svincolo autostradale Taormina, Picciolo: “Disorganizzazione totale, si individuino i responsabili”

19 ottobre 2018 17:24

Svincolo di Taormina, Picciolo rivolge un appello a Musumeci: “Pronto intervento e individuazione dei responsabili con tecnici competenti”

“Sulla chiusura dello svincolo autostradale di Taormina assistiamo alla solita “disorganizzazione organizzata in modo perfetto”. In nessun Ente che avesse il minimo senso del rispetto per l’utenza e per il territorio, si sarebbe potuto organizzare un cantiere che, chiudendo per qualche mese una tratta autostradale ed uno svincolo (Taormina!!), potesse mandare in tilt così tanti Comuni senza una via di “fuga” alternativa!”

Lo afferma il segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo evidenziando come “il Cas sia riuscito anche in una nuova “impresa”: realizzare un cantiere che lavori part time, incurante dei tempi di realizzazione di un opera che andava programmata per essere al lavoro h24. Andava garantito – ha proseguito Picciolo – un ampio preavviso per la popolazione locale, Sindaci in primis, oggi invece prigionieri del cantiere autostradale! Ma in Italia tra una “manina” ed uno “ pseudo traforo di fantasia” ed un cantiere “alla spera in Dio” …possiamo solo sperare nell’istituto delle dimissioni per manifesta incapacità? o forse è stato abolito? Lo chiediamo formalmente al Presidente Musumeci, una volta accertate le responsabilità! Lui certamente si adopererà a scovare i responsabili e li “aiuterà” a lasciare il campo a gente più competente! Diamo un esempio una volta per tutte, nella nostra Regione dimostriamo di essere migliori. Sicilia Futura ed i Messinesi della Jonica Le saranno grati!”