Maxi vincita al SuperEnalotto in Calabria: centrato un 5+ da 624mila euro

22 ottobre 2018 16:22

Tortora (CS): centrato al SuperEnalotto un 5+

Si torna a far festa in Calabria grazie al SuperEnalotto: nell’ultimo concorso centrata la vincita più alta in regione da inizio anno, un 5+ da 624mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata a Tortora, in provincia di Cosenza, nella ricevitoria Bar 3001 in via Aldo Moro 54a. Il Jackpot in palio adesso vale 54,3 milioni di euro, il terzo in Europa e il diciottesimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.