Messina, stampante rotta: niente badge per i consiglieri di circoscrizione

Messina: il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo propone di devolvere il gettone di presenza per acquistare una nuova stampante

Dopo le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale sorge la necessità anche per i consiglieri circoscrizionali di avere a disposizione il badge (c.d. tesserino) al fine di rilevarne con assoluta precisione l’orario di ingresso e di uscita dei lavori d’aula di consiglio e commissione.

Dal 4 ottobre però nella quinta circoscrizione i lavori d’aula sono totalmente fermi.

“I badge- spiega il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo– sarebbero dovuti arrivare in tempi celeri al fine di poter riavviare le attività, ma proprio qualche giorno fa la notizia dell’impossibilità di stamparli a causa del guasto della stampante stessa e dell’incertezza sui tempi di riacquisto”.

Laimo per alleviare il peso delle casse comunali ed al tempo stesso garantire celermente il regolare riavvio delle attività riguardanti i lavori d’aula propone la devoluzione di un gettone di presenza da parte delle 6 circoscrizioni per far fronte alle spese di acquisto della nuova stampante.