Atti persecutori nei confronti dell’ex moglie: arrestato stalker 78enne a Montalbano Elicona

24 ottobre 2018 13:11

Molestie, frasi ingiuriose, gravi minacce di morte, anche con l’utilizzo di armi, nei confronti dell’ex moglie: arestato 78enne a Montalbano Elicona

I Carabinieri della Stazione di Montalbano Elicona hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, M. S. di 78 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Capo Dr. Emanuele Crescenti, e scaturisce da un’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Dr.ssa Sarah Caiazzo, condotta dai Carabinieri di Montalbano Elicona , con il supporto della “task force” specializzata, costituita a livello provinciale, per il contrasto alle “violenze di genere”. I militari hanno accertato reiterate vessazioni, compiute dall’uomo nei confronti della ex moglie, consistite in continue molestie, frasi ingiuriose, gravi minacce di morte, anche con l’utilizzo di armi (bastoni e asce) e frequenti danneggiamenti, commessi anche con oggetti contundenti, all’abitazione ed alla vettura dell’ex moglie che hanno cagionato nella donna e nella figlia, perduranti stati di ansia e timore per la propria incolumità.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. mandante.