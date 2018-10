Reggio Calabria, Princi (Uiltemp): ”dopo le 26 stabilizzazioni un altro risultato raggiunto a Taurianova”

4 ottobre 2018 20:01

“Dopo le 26 stabilizzazioni di qualche anno fa un altro risultato raggiunto al Comune di Taurianova”, questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale Uiltemp di Reggio Calabria Stefano Princi. “Grazie al nostro tempestivo intervento-continua Princi- l’Amministrazione comunale ha revocato la delibera di programmazione del fabbisogno di personale n°117 adottata lo scorso 12 luglio 2018. Abbiamo immediatamente chiesto un incontro all’Amministrazione Scionti dopo aver notato che nella programmazione di fabbisogno di personale 2018-2020 non era stata prevista nessuna stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu Lpu del Comune. L’accortezza e l’insistenza- prosegue il Segretario Uiltemp- hanno permesso di poter avviare le fasi di consultazioni con l’Amministrazione comunale raggiungendo così questo risultato, purtroppo per soli di 10 lavoratori ex Lsu Lpu. Sicuramente -conclude Stefano Princi – siamo orgogliosi di aggiungere alla nostra lista un altro risultato il quale vede ancora protagonista la Uiltemp a favore dei lavoratori in questa lunga battaglia della stabilizzazione, ma siamo convinti che se il Sindaco del Comune di Taurianova avesse dato maggiore ascolto a questa Organizzazione Sindacale il numero dei lavoratori ex Lsu-Lpu inseriti nel piano di stabilizzazione sarebbe stato piu’ ampio.