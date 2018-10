“Sotto l’Egida dell’Amore”: a Messina l’ 11ª edizione del premio Nazionale di Poesia

22 ottobre 2018 10:57

Nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina la cerimonia di premiazione del Premio di poesia dedicato a Melina Freno Crisafulli

Appuntamento martedì 23 ottobre, alle ore 17,00 nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 11ª edizione del Concorso Nazionale di Poesia ”Sotto l’Egida dell’Amore” dedicato a Melina Freno Crisafulli, organizzata, dall’Associazione culturale, Sportiva Ambientalista “Studio d’Arte l’Étoile” di Messina.

Sono stati in tanti i partecipanti al Premio, poeti di varie città italiane, tutte le poesie sono state raccolte in una Antologia, che sarà distribuita nelle più importanti biblioteche d’Italia. I primi premi per le due sezioni: italiano e dialetto sono due statue in bronzo che rappresentano la maternità, simbolo del premio, scolpite dalla scultrice Maria Troise “Bunny” e offerti dal “Centro Coppe” di Grazia Macaudda. Saranno inoltre consegnate ai vincitori coppe, targhe e alcune chitarre offerte dalla Casa Musicale “Antonino Sanfilippo”.

L’arduo compito di esaminare le numerose poesie pervenute da ogni parte d’italia è stato svolto dalla commissione composta da poeti ed artisti molto apprezzati nel mondo della cultura: Presidente la dott.ssa Caterina Morabito Pellicanò, componenti: prof.ssa Mariella Di Giorgi Denaro, dott. Filippo Scolareci e dall’artista Angelo Savasta.

Nel corso della manifestazione, allietata da interventi musicali a cura del tenore Filippo Tropea, sarà consegnato un premio alla carriera alla prof.ssa Teresa Rizzo e all’artista Angelo Copia.

L’evento culturale sarà condotto dalla Presidente del Premio e dell’Associazione dott.ssa Nunziatina Titti Crisafulli.