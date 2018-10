Siclari: “Riorganizzare Forza Italia, per una Calabria più forte e inclusiva”

27 ottobre 2018 17:18

Siclari: “Riorganizzare e rafforzare Forza Italia sul territorio con quanti amano la Calabria”

“Dobbiamo progettare una nuova Calabria con una Forza Italia più forte ed inclusiva. Siamo aperti ad accogliere in FI tutti coloro che vogliono migliorare il futuro delle famiglie calabresi”.

Così il senatore Marco Siclari commenta positivamente l’apertura di una nuova sede del Partito a Lamezia Terme.

“Le prossime sfide elettorali ci troveranno pronti e carichi per prendere le redini e poter dare risposte concrete alla nostra terra vittima di una politica assente e miope di fronte alle vere emergenze della Calabria. La volontà del nostro leader Berlusconi di investire sul partito per dare forza al nostro Paese, darà presto frutti anche in Calabria continuando ad essere il partito punto di riferimento dei moderati ed oggi sempre di più grazie all’attenzione rivolta anche dal Vice Presidente Antonio Tajani.

Dobbiamo dare ai cittadini un grande segnale di distacco rispetto alla politica del passato con un progetto di riorganizzazione territoriale di Forza Italia che mira a coinvolgere i moderati ed i cittadini che vogliono dare il proprio contributo per migliorare la vita delle famiglie calabresi progettando una nuova Calabria.

Non possiamo farci distrarre dagli slogan e dalle promesse che appartengono, oggi , a chi Governa il nostro Paese ne possiamo permettere alla sinistra di Oliverio di continuare il disegno di isolamento della Calabria.

I cittadini, disincantanti dalle false promesse di questo Governo è dal fallimento di Oliverio troveranno in Forza Italia l’unica strada per la rinascita della Calabria. Rimaniamo sul territorio per ascoltatore e dare risposte”, ha concluso il senatore azzurro