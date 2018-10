Sicilia, terremoto del 6 ottobre: i sindaci dei comuni colpiti a Palazzo Chigi

16 ottobre 2018 15:01

Sicilia, il vice presidente Ars al consiglio comunale di Biancavilla chiama Di Maio: “Soldi per la ricostruzione già in questa legge di bilancio”

Lunedì 22 ottobre il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio riceverà a Roma a Palazzo Chigi, i sindaci dei comuni colpiti dal sisma del 6 ottobre 2018. Ad annunciarlo è stato direttamente il vice premier intervenendo al telefono in viva voce con il portavoce M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri, presente al consiglio comunale straordinario convocato a Biancavilla nelle scorse ore.

“Già a poche ore dal terremoto – sottolinea Cancelleri – sono stato costantemente in contatto con il nostro vice presidente del Consiglio, che ha chiesto di essere aggiornato in tempo reale su cosa stesse succedendo. Ebbene, Di Maio mi aveva assicurato un impegno concreto e di fatto così sarà. Ieri ci ha confermato che è immediatamente disponibile non solo a incontrare i sindaci, ma anche a portare nel prossimo mese, in legge di Bilancio, quello che serve per ripristinare ciò che è stato danneggiato da questo sisma. Morale – aggiunge Giancarlo Cancelleri – Di Maio ha preso l’impegno, una volta quantificate le cifre dei danni, di scrivere la norma e stanziare quello che serve. In legge di bilancio ci saranno quindi i soldi per la ricostruzione”.

“Si tratta di una tangibile conferma che con il Movimento 5 Stelle al Governo, si fanno gli interessi dei cittadini, non si regalano soldi agli amici degli amici e ai palazzinari come è successo in passato. Come non ricordare le intercettazioni di chi sorrideva all’indomani del sisma de L’Aquila”– conclude Cancelleri.