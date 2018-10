Moby e Tirrenia aprono le prenotazioni 2019: ecco le rotte da sogno in Sicilia, Sardegna e Corsica

29 ottobre 2018 18:36

Aperte le prenotazioni per Sardegna, Sicilia: la “mega-offerta” di Moby e Tirrenia

Oltre 6.500 partenze nel 2019 per raggiungere tre Isole da sogno: Sardegna, Sicilia e Corsica. E poi una grande varietà di tratte e orari tra cui scegliere e una cura sempre più attenta agli standard di qualità a bordo delle navi. Moby e Tirrenia aprono le prenotazioni per la prossima stagione, confermando l’elevato numero di collegamenti offerti.

Questa, in sintesi, la “mega-offerta” di Moby e Tirrenia che ha un comune denominatore: unire un’imponente e variegata offerta di collegamenti e capacità di trasporto di passeggeri e veicoli, a servizi di alto livello; tutto concentrato su una flotta che ha le sue punte di diamante nelle ammiraglie Moby, Moby Aki e Moby Wonder, rese inconfondibili dai personaggi Looney Tunes disegnati sulle loro fiancate, senza dimenticare Moby Drea e Moby Otta, all’interno delle quali è possibile usufruire del trattamento v-class, per un viaggio da “vip”.

E con gli stessi standard la flotta Tirrenia, con i personaggi Dc Comics a dare il benvenuto a bordo ai piccoli e grandi ospiti: Batman sulla Sharden, Wonder Woman sulla Nuraghes, Superman sull’Athara.

Per prenotare il viaggio nel tempo più breve possibile i siti internet delle Compagnie, curati appositamente per rendere sempre più intuitivo l’accesso e l’utilizzo del portale, con la mappa delle rotte, le informazioni più importanti sul viaggio, le curiosità sulle navi della flotta e soprattutto un sistema per scegliere e acquistare la traversata ideale in modo semplice e rapido.

Ecco tutte le rotte offerte dalle due Compagnie, già prenotabili a partire da oggi:

Partenze per la Sardegna (4.500 circa, fino a 22 al giorno): Genova-Olbia; Genova-Arbatax; Livorno-Olbia; Piombino-Olbia; Civitavecchia-Cagliari; Civitavecchia-Arbatax; Civitavecchia-Olbia; Genova-Porto Torres; Napoli-Cagliari; Palermo-Cagliari.

Partenze per la Sicilia (900 circa): Cagliari-Palermo; Napoli-Palermo.

Partenze per la Corsica (1200 circa): Livorno-Bastia; Piombino-Bastia; Genova-Bastia.

Tantissimi i servizi a bordo delle navi: dalla cucina di qualità -assicurata dal ristorante à la carte con i prodotti tipici della cucina mediterranea, dal self service, dalla pizzeria e dalla caffetteria-, al divertimento grazie alle sale giochi, ai solarium, le aree shopping, i cinema, le piscine e le show lounge.

Un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie, con le aree bambini appositamente studiate per garantire il divertimento dei piccoli passeggeri in totale sicurezza, in modo da far trascorrere anche ai genitori una traversata all’insegna del relax a bordo. Un vero e proprio fiore all’occhiello per la flotta del Gruppo Onorato, con navi a misura di bambino e di famiglia.

Per chi viaggia con animali al seguito, le navi sono dotate di cabine appositamente realizzate per ospitare gli amici quattro zampe, con pavimento in materiale linoleum, igienizzate in maniera tale da garantire la massima pulizia.

Per informazioni e prenotazioni: 199.30.30.40*, www.moby.it e www.tirrenia.it.