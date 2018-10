Sicilia, riforma Seus 118. Galluzzo: “Rivoluzione che mette al centro lavoratori e servizi”

24 ottobre 2018 18:12

Audizione in Commissione Salute dell’assessore Razza sul progetto di riforma della Seus 118 in Sicilia. L’on. Pino Galluzzo (#DB): “Rivoluzione che mette al centro lavoratori e servizi”

“Si attua finalmente un nuovo percorso virtuoso, che vede protagonisti tutti coloro che operano nella sanità e mette al centro i servizi. L’Areus avrà un’essenziale funzione, sarà cioè la cabina di regia dei vari bracci operativi dell’emergenza-urgenza siciliana. E anche dopo la sua costituzione, la Seus resterà in vitae tutti i suoi 3.200 dipendenti, tra soccorritori ed amministrativi, avranno la garanzia della salvaguardia dei propri livelli occupazionali“.

Lo afferma il deputato regionale di “Diventerà Bellissima” Pino Galluzzo, componente della Commissione Salute dell’Ars, dove stamattina si è tenuta un’audizione alla presenza dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, del neo presidente del Cda della Seus, Davide Croce, e di Alberto Zoli, direttore generale dell’Areu e referente per la Lombardia dell’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dai governatori Nello Musumeci e Attilio Fontana.

“Le modalità di attuazione del protocollo di intesa saranno discusse con i sindacati e in seno all’Ars. L’obiettivo è dare vita in tema di emergenza-urgenza extraospedaliera ad un “governo” unitario e uniforme delle competenze assegnate su tutto il territorio regionale, secondo principi di centralizzazione ed efficientamento. L’Areus accorperà le quattro centrali operative del 118, attualmente in capo agli ospedali, il centro regionale trapianti e il centro per la raccolta del sangue. La stessa Seus resterà operativa e chi non è più idoneo al ruolo di soccorritore potrà essere formato per espletare mansioni diverse. Infine, sarà potenziato il servizio di elisoccorso, aumentando il numero di elipiste e garantendolo h24 in tutte le relative postazioni. Omogeneizzare il servizio e renderlo efficiente su tutto il territorio regionale è l’obiettivo”.