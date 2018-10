Sicilia, riforma Seus 118. Galluzzo risponde al M5S: “Attacco sterile e privo di proposte”

25 ottobre 2018 09:42

Riforma Seus 118, l’on. Pino Galluzzo (#DB) replica alle critiche del M5S: “Ennesimo attacco sterile e privo di proposte”

“C’era da aspettarselo. Ancora una volta i grillini non perdono l’occasione per esprimere un attacco sterile e privo di proposte sulla riforma dell’emergenza-urgenza siciliana”. Sono queste le dichiarazioni del deputato regionale di “Diventerà Bellissima” Pino Galluzzo, che rivendica l’avvio di un percorso virtuoso che garantisce i lavoratori e mette al centro i servizi. “Ribadisco la mia adesione al progetto presentato oggi nella Commissione Salute, di cui sono componente, alla presenza dell’assessore Razza e dei vertici Seus e Areu. La proposta avanzata è chiara, lineare e funzionale a rendere i servizi più efficienti e moderni. Proiettiamo finalmente la sanità della regione siciliana all’altezza degli standard più avanzati d’Europa. Non accettiamo alcuna speculazione”.