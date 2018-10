1 ottobre 2018 23:10

Tragedia in Sicilia: un pensionato di 79 anni è morto per il ribaltamento del trattore. L’anziano, un ex agricoltore, si era messo alla guida del mezzo per raggiungere un suo appezzamento di terreno

Un pensionato di 79 anni, Francesco Cacioppo, è morto per il ribaltamento del trattore. L’anziano, un ex agricoltore, si era messo alla guida del mezzo per raggiungere un suo appezzamento di terreno quando, in via Ragusa, a Sambuca di Sicilia, nell’agrigentino, si è verificato l’incidente. Il corpo è rimasto imprigionato sotto il mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco.