Sicilia, nubifragio a Palermo: numerose richieste di soccorso, decine di alberi abbattuti

22 ottobre 2018 07:24

Maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco

Notte di maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni relative ad allagamenti e ad alberi caduti in vari punti della città, che hanno messo a rischio auto e automobilisti e impedito in alcuni casi la circolazione (nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo).

Ieri un violento temporale ha colpito il Catanese.

La Giunta Musumeci ha messo a disposizione i primi 6 milioni di euro per gli ingenti danni causati dal maltempo nel Sicilia orientale la scorsa settimana.