Sicilia: Musumeci incontra gli allevatori

9 ottobre 2018 20:22

Il governatore Musumeci incontra gli allevatori della Sicilia

Un migliaio di allevatori provenienti da tutta l’Isola ha risposto, questo pomeriggio, all’invito del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per un incontro nell’aula magna dell’università Kore di Enna. Presenti anche le organizzazioni di categoria e sindacali, gli atenei di Palermo e Messina, il presidente dell’Associazione italiana allevatori, i capi dei nove ispettorati agrari, l’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera e il dirigente generale del dipartimento Carmelo Frittitta. Sono state affrontate le criticità che vive il comparto zootecnico siciliano, a seguito delle scelte compiute dal Programma di sviluppo rurale passato, i ritardi nell’erogazione delle indennità compensative e del biologico, attese da tre anni. Critiche sono state mosse alla programmazione varata dal precedente governo regionale, che non avrebbe tenuto in considerazione le reali esigenze degli allevatori e delle piccole e medie imprese agricole siciliane. Indice puntato soprattutto sull’Agea, il cui sistema operativo ha di fatto bloccato la procedura di buona parte delle istanze. (AdnKronos)