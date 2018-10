Sicilia: il cioccolato di Modica conquista l’Igp

29 ottobre 2018 09:30

Il direttore del consorzio del Cioccolato di Modica ospite su Rai RadioUno

È questo il tema del dibattito svoltosi il 26 ottobre nella nuova rassegna stampa notturna di Radiouno condotta dal giornalista, scrittore e conduttore radiofonico Stefano Mensurati collaborato dal giornalista Carmelo Lazzaro.

Con Nino Scivoletto hanno discusso del tema: Carlo Combi, docente di teoria e politica del turismo all’Università di Macerata; Marco Missaglia, nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione; Angela De Luca, direttrice dell’Accademia Maestri Cioccolatieri.

La notizia del riconoscimento del cioccolato di Modica quale primo cioccolato europeo IGP, premia un lungo lavoro che ha visto il Consorzio in primo piano e che ha registrato il concreto e puntuale sostegno delle istituzioni a tutti i livelli.

La trasmissione ha registrato la partecipazione di molti radioascoltatori che hanno posto in diretta o tramite WhatsApp domande specifiche agli ospiti.

Tutti positivi i giudizi espressi dagli illustri ospiti , mentre il Direttore Scivoletto ha concluso il suo intervento auspicando la costituzione di un coordinamento fra i distretti produttivi del cioccolato in Italia; con Modica , Torino, Cuneo, Perugia, Firenze ed altri distretti produttivi cioccolatieri , per favorire una comune strategia di promozione del cioccolato italiano nel mondo, sfruttando il riconoscimento del cioccolato di Modica quale primo e in atto unico cioccolato di qualità certificata. Inevitabile l’invito a tutti i radio ascoltatori a partecipare alla festa dell’IGP in programma a Chocomodica 2018 dal 6 al 9 dicembre.