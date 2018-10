19 ottobre 2018 08:11

Maltempo nel Catanese: le intense precipitazioni hanno trasformato diverse strade in “fiumi”

Forti temporali nella notte nel Catanese: le intense precipitazioni hanno trasformato diverse strade in “fiumi”, e diverse auto sono rimaste danneggiate.

Sul posto i vigili del fuoco: situazioni critiche si registrano a Palagonia, Ramacca e Scordia dove si sono registrati allagamenti. Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la SS385 di Palagonia, e la SS280 Catania-Enna.