Sicilia, domani è il “Digital Day”: una giornata dedicata alle “strategie regionali del digitale”

1 ottobre 2018 15:40

Si discuterà del ruolo strategico della Banda ultra larga in Sicilia, con il contributo di Infratel e Open Fiber, a partire dallo stato di avanzamento dei cantieri nei 390 Comuni

Banda ultra larga in Sicilia, Data center regionale, digitalizzazione dei musei, Sportello digitale per il cittadino, cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico. Sono solo alcuni degli interventi previsti dall’Agenda digitale siciliana che verranno illustrati durante il Digital day: domani, 2 ottobre alle 10 a Villa Malfitano.

La giornata affronterà le politiche regionali per la trasformazione digitale dell’Isola. In particolare, si discuterà del ruolo strategico della Banda ultra larga in Sicilia, con il contributo di Infratel e Open Fiber, a partire dallo stato di avanzamento dei cantieri nei 390 Comuni.

Ad aprire i lavori il presidente, Nello Musumeci e il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao. Introdurrà il convegno Maurizio Pirillo, dirigente generale dell’Autorità regionale Innovazione tecnologica, presiederà Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell’Ars.

Interverranno: Domenico Tudini, amministratore delegato di Infratel, Stefano Paggi di Open Fiber, Mario Alvano, segretario generale Anci Sicilia e Valerio Mele, coordinatore territoriale Anas Sicilia. Concluderà la prima sessione Bernadette Grasso, assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica.

Nel pomeriggio, la sessione “La strategia nazionale e regionale del digitale” sarà coordinata da Serafino Sorrenti, consulente regionale in materia digitale.

Dopo i saluti del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, sono previsti gli interventi di Sebastiano Callari, assessore regionale ai Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia e coordinatore del Comitato delle Regioni, dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, di Cosimo Comella, Garante per la protezione dei dati personali, Daniela Maria Intravaia dell’Agenzia per l’Italia digitale e di Giuseppe Lo Re, docente di Ingegneria informatica all’Ateneo di Palermo.

Dopo un coffee break, la tavola rotonda sarà coordinata dal giornalista Giovanni Pepi. Interverranno: Elio Catania, presidente di Confindustria digitale, Salvatore Malandrino, regional manager di Unicredit, Fabio Fregi, country manager di Google Italia, Silvia Candiani, country manager di Microsoft Italia, Renato Di Donna, responsabile divisione progetti per la pubblica amministrazione di Consip, Emanuele Spampinato, vicepresidente di Assintel, Maria Astone, presidente Corecom Sicilia, Luigi Di Chiara, responsabile regionale di Rai Way, Francesco Caizzone, presidente Dih Sicilia, Andrea Falessi, direttore relazioni estere Open Fiber, Massimo Dell’Utri, amministratore di Sicilia Digitale e Francesco Benvegna del servizio Informatica dell’Ars.

Concluderà i lavori il vicepresidente Armao.