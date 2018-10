Ragazzo scomparso in Sicilia, 28enne sparito nel nulla dopo un incidente con l’auto: ricerche in corso

28 ottobre 2018 11:34

Continuano in Sicilia le ricerche del giovane scomparso dopo un incidente: trovata l’auto distrutta, ma del giovane nessuna traccia

Continuano le ricerche del 28enne di Pozzallo scomparso venerdì scorso in contrada Bruffalori a Scicli, dopo un incidente con l’auto. L’auto è andata letteralmente distrutta dal lato conducente e del ragazzo alla guida si sono perse le tracce. Inutili le ricerche dei familiari, che hanno contattato tutti gli ospedali della provincia e hanno cercato il giovane per tutta la notte. Il ragazzo è sparito nel nulla. Le ricerche proseguiranno in mattinata e saranno condotte dai Carabinieri e anche con gli elicotteri .