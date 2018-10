Serie D: prosegue la favola del Locri, Acr Messina in crisi, spettacolo Cittanovese

21 ottobre 2018 17:30

Serie D: risultati e classifica. Prosegue la favola del Locri ad un passo dalla vetta, Acr Messina Ko, spettacolo Cittanovese, pari per la Palmese

Spettacolo in Serie D nel girone del Sud dove il Bari non va oltre il pari sul campo del Marsala. In crisi il Messina, il club siciliano in campo contro il Turris perde per 2-1. Prosegue la favola del Locri (3-0 al Rotonda) ad un punto dalla vetta. Pari per il Roccella contro il Castrovillari e per il Città di Messina, ottima Cittanovese contro l’Igea Virtus.

RISULTATI:

Marsala – Bari 1-1

AS Acireale – Sancataldese 1-1

Castrovillari – Roccella 1-1

Città di Messina – Troina 0-0

Gela – Nocerina 1-1

Igea Virtus – Cittanovese 0-4

Locri 1909 – Rotonda 3-0

Turris – Messina 2-1

US Palmese – Portici 1906 0-0

LA CLASSIFICA