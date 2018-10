Scuole Messina: al via i lavori per il Marconi e il Liceo La Farina

9 ottobre 2018 18:15

Messina, al via i lavori di messa in sicurezza delle scuole

Procede l’attività dell’Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Messina finalizzata alla risoluzione delle criticità riscontrate nei plessi scolastici di competenza dell’Ente.

A tal proposito, sono stati consegnati i lavori che interesseranno il Liceo Classico “Giuseppe La Farina” di Messina per la messa in sicurezza, secondo le norme di prevenzione e protezione. Gli interventi previsti, per un importo complessivo di 164.700,00, sono orientati all’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi, su progetto già approvato dal Comando Provinciale VV.F. di Messina e al completamento di quelli già realizzati con la trasformazione della centrale termica. L’attività di cantiere, da parte dell’impresa aggiudicataria sarà avviata appena formalizzato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con l’Istituzione scolastica. La conclusione dei lavori è prevista per il 7 dicembre p.v.

Inoltre, con D.D. 1168 del 09/10/2018, è stata formalizzata l’aggiudicazione dei “Lavori urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana e messa in sicurezza dei prospetti dell’I.S. “Majorana-Marconi” di Messina, per un importo complessivo di €122.000,00. I lavori sono diretti a ripristinare il patrimonio edilizio scolastico, per rendere fruibili spazi interni ed esterni, al momento sottratti all’attività didattica, garantendo inoltre sicurezza e salvaguardia.

Pertanto, procederà alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, presumibilmente entro la prossima settimana, nelle more della stipula del contratto.