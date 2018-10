Barcellona Pozzo di Gotto: ecco tutte le novità sul servizio trasporti scuolabus

4 ottobre 2018 16:39

Barcellona Pozzo di Gotto: tutte le info sul servizio trasporto scuolabus

Facendosi carico delle pressanti richieste delle famiglie dei ragazzi di Barcellona Pozzo di Gotto che usufruivano delle linee di trasporto scuolabus che, per esigenze contabili connesse all’attuale situazione finanziaria dell’Ente, sono state soppresse, è stata effettuata una rimodulazione, concordata con le famiglie interessate, che garantirà una turnazione delle linee utile a ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

Dal primo ottobre, dunque, sono state attivate le quattro linee gestite “in house” e relative alle zone di Migliardo/Gala, Cannistrà/San Paolo, Acquacalda ed Acquaficara, per le quali sarà garantito il trasporto degli alunni verso e dalle rispettive scuole, sia per il percorso di andata che di ritorno.

Dal 15 Ottobre p.v. partiranno poi le linee esternalizzate che serviranno, sia per i viaggi di andata che di ritorno, le zone di Femminamorta e Sant’Antonio.

Dalla stessa data, grazie ad un più intenso impegno del personale comunale che effettuerà un numero maggiore di corse, potrà essere garantito il viaggio di sola andata anche per i ragazzi che frequentano scuole ubicate nelle zone non più servite dalle vecchie linee esternalizzate, oggi soppresse.

Pertanto, a far data dal 15 Ottobre verrà garantito il trasporto ( per il solo viaggio di andata ) anche per le linee di Maloto, Centineo e Pozzo Perla.

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, a far data dal 1 Gennaio 2019 è prevista una diversa turnazione.

Infatti, i ragazzi che sino a quella data avranno fruito del trasporto di sola andata godranno del servizio di scuolabus sia per l’andata che per il ritorno, mentre fruiranno del servizio per la sola tratta di andata coloro che, sempre sino a quella data, avevano goduto del viaggio sia in andata che in ritorno.

Ogni informazione sulle modalità di erogazione del servizio, sulle linee e sugli orari potrà comunque essere richiesta all’ufficio pubblica istruzione del Comune o al numero 090-9790335 negli orari di ufficio.