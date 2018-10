Scuola Recitazione della Calabria: sabato 20 ottobre l’Open Day per dare il via al nuovo anno di studio

16 ottobre 2018 12:48

Attiva da due anni, la Scuola Recitazione della Calabria ha sede presso il Polo Solidale per la Legalità “F.Vinci” a Cittanova

Si terrà sabato 20 ottobre l’Open Day della SRC – Scuola Recitazione della Calabria, centro di formazione artistica dell’attore teatrale, cinematografico e televisivo, nata con l’obiettivo di essere struttura formativa di riferimento regionale per l’arte della recitazione e l’insegnamento della professione dell’attore. Attiva da due anni, ha sede presso il Polo Solidale per la Legalità “F.Vinci” a Cittanova; attualmente conta più di 80 allievi, seguiti da docenti qualificati e di notevole professionalità nelle discipline di riferimento. È una scuola aperta a quanti sono inclini ad intraprendere un percorso che non si limita solo alla nobile arte della recitazione, ma che mette a disposizione di ogni allievo la possibilità di conoscere sé stesso in mezzo agli altri. Per entrare a far parte della SRC è prevista un’audizione, per la quale è necessario preparare un monologo ed una poesia da esporre ai docenti che avranno il delicato compito di selezionare i futuri allievi. Le classi d’età sono diverse ed ognuna offre un piano didattico personalizzato. Attualmente patrocinata dal Comune di Cittanova e dal Giffoni Film Festival, la SRC, attraverso un’offerta formativa di primo livello, unica nell’intera regione, persegue le seguenti finalità: porre le basi per un’adeguata padronanza dei mezzi espressivi del proprio corpo e della propria voce; rinforzare la consapevolezza della propria presenza scenica; Acquisire le tecniche recitative e i meccanismi drammaturgici; offrire strumenti teorici e pratici alla messa in scena di uno spettacolo teatrale o di un prodotto cinematografico.

Per dare l’opportunità a tutti di conoscere meglio la realtà della SRC, diretta da Walter Cordopatri, sabato 20 ottobre le porte della Scuola saranno aperte. Dalle ore 9.30 alle 19.00, infatti, presso il Polo Solidale per la Legalità (viale Merano, Cittanova), vi sarà un’occasione imperdibile, che permetterà a tutti coloro che verranno a trovarci di entrare in contatto con l’universo SRC, grazie anche ad alcune performance degli allievi. Durante la stessa giornata sarà inoltre possibile partecipare alle audizioni, in programma ogni sabato di Ottobre e Novembre dalle ore 16 alle 19.

Per ulteriori informazioni: scuolarecitazionecalabria@gmail.com

La SRC è presente anche su Facebook e Instagram. Sito web: www.scuolarecitazionecalabria.it