Scuola di basket Viola: rinviato il big match contro Enjoy Lamezia

31 ottobre 2018 14:58

La partitissima programmata per il 3 novembre 2018 tra Iperviaggi Enjoy Lamezia e Scuola di Basket Viola è stata rinviata

La quarta giornata del campionato di C Silver avrà una sfida in meno. La partitissima programmata per il 3 novembre 2018 tra Iperviaggi Enjoy Lamezia e Scuola di Basket Viola è stata rinviata a data da destinarsi a causa della problematica situazione impianti che riversa nella città lametina. Con tre vittorie nel bagaglio e la vetta della classifica in tasca, il team di Coach Polimeni ritornerà in campo il 10 novembre 2018 per un’altra partitissima, questa volta contro l’altra capolista del girone, la Bim Bum Basket Rende.