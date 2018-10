Scontro fatale sulla Messina-Catania: un morto e un ferito

15 ottobre 2018 18:45

Incidente sull’Autostrada Messina-Catania: morto 35enne

Scontro fatale quest’oggi sull’Autostrada A18 Messina-Catania. Il bilancio è pesantissimo: un morto e un ferito. Il sinistro è avvenuto poco dopo lo svincolo di Taormina, un furgone Fiat Doblò con a bordo due persone è finito contro il guardrail. In corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e le cause del sinistro. A perdere la vita un 35enne. Ferito invece il conducente del mezzo, che soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato a d’urgenza all’ospedale di Taormina. Inutili invece i soccorsi per il 35enne, quando l’ambulanza è arrivata sul posto, l’uomo era già morto.