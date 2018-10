Sbaraccamento a Messina, il sogno di De Luca va in fumo. Famiglie ancora in mezzo ai topi, Cacciotto: “Non si gioca con i sentimenti della gente”

31 ottobre 2018 17:32

Salta la famosa data del 31.10.2018 per lo sbaraccamento a Messina: intere famiglia vivono ancora in mezzo ai topi. Cacciotto: “Non si può “giocare” con i sentimenti della gente”

“Nessuno dice che Cateno De Luca, sindaco di Messina non ci abbia provato. Il riferimento è ovviamente alla promessa di sbaraccamento, ed il 31 ottobre era quella dello sgombero, che ad oggi, anche per il secco no di Roma, non è stata mantenuta.

Il 31.10.2018 è una data importante perché segna inevitabilmente il confine tra ciò che sono gli annunci e ciò che invece è la realtà.

Nessuno, e dico nessuno, può mettere in discussione l’impegno del primo cittadino sul tema, ma è altrettanto vero che la prudenza è necessaria.

Tanti erano i cittadini che avevano creduto in una vita diversa, una nuova abitazione, un nuovo stile di vita, una nuova dignità: ed invece tutto è rimasto inalterato, non si sa fino a quando, al momento non cambierà niente.

Dispiace che qualche addetto ai lavori faccia passare il messaggio che era impossibile mantenere le date, mantenere le scadenze, perché su casa e lavoro c’è poco da scherzare.

Dispiace che molti residenti della Terza Circoscrizione, da Camaro S. Paolo, Bisconte, Fondo Fucile, siano ad oggi costretti a convivere con topi, infiltrazioni d’acqua, umidità.

Preso atto dunque che la realtà è cosa ben diversa dagli annunci, l’auspicio che si abbia adesso maggiore prudenza e soprattutto evitare false aspettative.

Sarebbe poi importante una sinergia, già più volte richiesta dallo scrivente, tra l’Amministrazione Comunale e la Circoscrizione sul tema del Risanamento; lavorare a fari spenti è forse il modo migliore per dare risposte a tanti cittadini.

Da non dimenticare poi che il primo cittadino, eletto all’ARS, nelle file del centro destra, anche se dimessosi, potrebbe e dovrebbe contare sul Governo amico regionale”- è quanto dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto.