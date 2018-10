Messina, “Save Bisconte”: il terzo quartiere incontra l’Amministrazione, occhi puntati su risanamento ed emergenza abitativa

27 ottobre 2018 16:16

I consiglieri della Terza Circoscrizione incontrano il vicesindaco di Messina, sul tavolo: risanamento, emergenza abitativa e bonifica del villaggio

Si è svolto ieri nella Chiesa San Giuseppe a Messina, grazie all’ospitalità di padre Alessandro, l’incontro per trattare il tema del risanamento a Bisconte, chiesto a gran voce dalla cittadinanza e voluto fortemente dal vicepresidente Geraci M5S. Presenti il vicesindaco Mondello, il presidente dell ARISME con il suo CDA, il presidente della circoscrizione Lino Cuce’ ed i consiglieri Carbone e Soffli.

L’ incontro, durato circa 2 ore, è servito all’assessore e vicesindaco Mondello per fare il punto sulla questione risanamento, a partite dalla ormai famosa legge 10 del 1990, passando per il 2005, anno spartiacque per l’intero villaggio, in cui avvenne il primo parziale sbaraccamento che spezzò in 2 Bisconte, dando vita ad un area non più utilizzata nè riqualificata: un’area diventata discarica e al momento sotto sequestro.

Mondello ha ribadito che non c’e’ non ci sarà alcuna disparità di trattamento per i residenti del villaggio: l’amministrazione è disponibile a valutare la possibilità di lasciare in piedi le attuali abitazioni.

Durante l’incontro anche L’ Avv. Scurria ha avuto modo di spiegato le ragioni della nascita dell ARISME, la sua funzione e si è reso disponibile di valutare nell’ immediato i casi di emergenza abitativa, nella fattispecie il presidente Cuce’ e la circoscrizione faranno da tramite tra le famiglie e l Agenzia.

“Fin qui tutto è chiaro e lineare”, dichiara il consigliere Geraci, “ma quando si passa alle domande dei cittadini e bisogna andare sul concreto, le certezze e i tempi cominciano a vacillare; dalla famosa scadenza del 30 ottobre ormai disattesa che ha fatto preoccupare diversi abitanti, (per l Avv. Scurria era impensabile che qualcuno potesse prendere sul serio questa data) al recente NO della protezione civile allo stato di emergenza abitativa, per cui alla secca domanda da parte dei cittadini “quando sapremo qualcosa di concreto su Bisconte?” ad oggi non abbiamo ne risposte certe ne date”.

Il vicepresidente Geraci insieme a diversi cittadini ha insistito sui tempi di pulizia e chiusura del torrente adiacente il villaggio e sulla bonifica dell’area attualmente posta sotto sequestro, che rappresentano la vera emergenza del villaggio.

Il vicesindaco ha informato che esiste la possibilità concreta, grazie ad un progetto cofinanziato dalla Regione siciliana, di nuove costruzioni private che potrebbero nascere nella zona già sbaraccata, “ma anche qui- commenta Geraci- siamo ancora alle prese con un punto interrogativo sulla proprietà della zona: IACP? ARISME? COMUNE?”, per quanto riguarda il torrente di Bisconte, arrivato a livelli insostenibili di rifiuti e vegetazione (anche il prefetto aveva scritto per averne notizie), l’assessore si è preso l’impegno di fare un sollecito a chi di competenza, mentre per la chiusura dello stesso, con fondi già stanziati da tempo, si aspetta l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto”.

Conclude il vicepresidente Geraci “ieri è stato un esempio positivo di confronto tra amministrazione, circoscrizione e cittadinanza; Ci aspettiamo prossimamente finalmente il primo passaggio istituzionale da parte del Sindaco alla circoscrizione e restiamo vigili su entrambe le questioni ambientali che vanno attenzionate e risolte nel breve periodo, concretamente e senza proclami“.