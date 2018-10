Santo Stefano in Aspromonte: tutto pronto per la IV sagra del Cinghiale [INFO UTILI]

3 ottobre 2018 15:11

A Santo Stefano in Aspromonte sabato 20 ottobre si terrà la IV sagra del Cinghiale

Si terrà sabato 20 ottobre a Santo Stefano in Aspromonte la IV sagra del Cinghiale. Con il biglietto di soli 10 euro si potrà degustare: maccheroni al sugo di cinghiale, cinghiale in umido con polenta, salsiccia brasata, patate aspromontane, vino e pane a cura della pizzeria “Al terratto” di Gambarie. Saranno presenti anche vari stand dove sarà possibile acquistare prodotti tipici locali come caldarroste, crespelle, frittelle, pannocchie, ricotta preparata al momento, salsiccia, porchetta, frittole e dolci vari. Dalle ore 21:30 ci sarà nella piazza centrale il concerto con Cosimo Papandrea.