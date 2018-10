Reggio Calabria, una cittadina scrive al Ministro Grillo sulla sanità calabrese

1 ottobre 2018 21:46

Una cittadina di Reggio Calabria scrive al Ministro Grillo sulla sanità calabrese

Di seguito la lettera di una cittadina di Reggio Calabria al Ministro della Salute:

Gentilissima Ministra Grillo,

perdoni l’estemporaneità e la sintesi che caratterizzano questa mia breve riflessione. Sono una cittadina calabrese. Non ho dubbi sulla Sua perfetta consapevolezza della problematica che sta tormentando la Sanità nella mia regione. Il dibattito a cui abbiamo assistito noi utenti è ed è stato molto acceso. Non nutro perplessità rispetto alla Sua competenza e avvedutezza nè in merito all’intelligenza brillante dei principali Attori che hanno animato la querelle: in ordine cronologico — chiedo venia per mie eventuali dimenticanze – il Dott. Lamberti Castronuovo, il Vescovo Fiorini Morosini, il Presidente Oliverio, il Senatore Siclari. E la complessa ma decisiva posizione del Commissario Scura che ha pure in sé l’anima della terra calabrese. Da qualche intervista che ho ascoltato, a mio umilissimo avviso, un’altra intelligenza brillante. Dunque, gentilissima Ministra, il mio interrogativo ruota, talvolta anche con sofferenza, intorno alla discrasia tra l’esistenza di Risorse Umane e Personalità che, sebbene su fronti diversi, cercano a modo loro e nelle intenzioni di incidere beneficamente sulla vita di ognuno di noi e la reale possibilità di raggiungere l’Obiettivo. Il management è sicuramente arte difficilissima e lo è ancor di più nella mia terra. Le decisioni hanno dei costi opportunità altissimi. Ma, ammettendo la mia ignoranza in materia, mi chiedo continuamente perché quella crasi ammissibile non possa diventare fusione di intelligenza, quell’eufonia che solo il cuore può donare all’intelletto? Rimarrà ancora per molto uno iato cioè un’inconciliabilità? E allora mi vengono in mente dei visi, delle maschere che campeggiano sulla scena della mia vita passata di paziente e di madre : l’infermiere che in un Reparto va avanti e indietro ore ed ore a passo spedito guardando il pavimento per tener bene in mente le quantità di chemio da somministrare, e lo fa con scrupolosità amorevole; il mio ginecologo presso gli OORR di Reggio che ha previsto il giorno in cui mia figlia sarebbe nata – credo sia dato solo all’Altissimo ; il Personale e i Volontari dello stesso nosocomio che ad ogni ora del giorno e della notte mi hanno offerto il loro servizio con umanità, sorriso e professionalità; l’infermiera, stanchissima dopo ore di veglia, che nella notte più buia mi ha donato la sua bottiglietta d’acqua essendo il distributore automatico guasto e il bar chiuso; i piccoli pazienti del Reparto di Ematologia degli OORR dove anche io ho sostato qualche ora perché anche la mia famiglia ed io come molti dobbiamo arrenderci ai Disegni che solo il Creatore può delineare in un senso o nell’altro; la signora seduta accanto a me nella sala d’aspetto che in dialetto mi racconta del male oscuro dei nostri tempi che la sta consumando e che con dignità e sorriso attende l’ennesima tortura senza colpa. Sì, penso a tutto questo ogni volta che le news danno spazio al tema “Sanità calabrese”. Poi mi viene in mente l’etimologia nobile della parola economia associabile al concetto di regole della gestione della casa. Gentilissima Ministra, io mi auguro che il nostro Paese diventi una grande casa a protezione di tante piccole oikìa non più sommerse nell’oblio ma vive e palpitanti nella scelta di pur complessi processi decisionali. Grazie per avermi letto e comunque buon lavoro.

Vania D’Angelo