Klaus Davi: “Soldi da Soros? Per San Luca accetterò denaro da tutti”

20 ottobre 2018 12:43

Il massmediologo e candidato sindaco, Klaus Davi: “ Io chiederò soldi a tutti per San Luca, compreso Soros”

“Non capisco tutta questa diatriba sui soldi della fondazione di Soros ai deputati del Pd. Su questo punto dissento completamente dal presidente della Rai Marcello Foa e da chi strumentalizza questo aspetto. Secondo me quello che è importante è essere trasparenti e chiari. Io chiederò soldi a tutti per San Luca, compreso Soros. Sto anche contattando la comunità gay americana per organizzare un matrimonio a San Luca e chiedere sostegno ai gay americani di origine calabrese per aiutare San Luca. D’altra parte a chi mi devo rivolgere, a uno Stato che manda in esilio un sindaco e invia gli ispettori prefettizi solo in un comune dimenticando le centinaia di amministrazioni locali in cui la mafia fa il bello e il cattivo tempo?? Li chiederò ai privati e pubblicherò tutto fino all’ultimo centesimo. Mi fa paura uno Stato che in Calabria fa la faccia feroce con uno “sfigato” come Mimmo Lucano e lascia circolare liberamente certi politici”- Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco a San Luca (RC) con una Lista Civica.