Tragedia in Calabria: era andato a funghi, uomo trovato morto

31 ottobre 2018 21:00

Un uomo è stato trovato morto nei boschi di San Giovanni in Fiore: si era recato in montagna per funghi. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore

Tragedia in Calabria dove un uomo, Francesco Seminaria, di 77 anni, è stato trovato morto nei boschi di San Giovanni in Fiore, nel cosentino. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore. L’anziano era andato per funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. I familiari, non vedendolo rincasare, avevano denunciato la scomparsa. Le attività di ricerca, che hanno impegnato personale dei vigili del fuoco, dei carabinieri, del Soccorso Alpino e della Guardia di finanza hanno portato al ritrovamento del cadavere.

Foto di repertorio