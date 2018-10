A San Giorgio Morgeto importante incontro relativo alla riduzione del rischio sismico

16 ottobre 2018 12:25

San Giorgio Morgeto: si è svolto ieri un importante incontro relativo alla riduzione del rischio sismico organizzato dalla Pubblica Assistenza San Giorgio Soccorso

Si è svolto nella giornata di ieri, presso la biblioteca comunale di San Giorgio Morgeto, un importante incontro relativo alla riduzione del rischio sismico organizzato dalla Pubblica Assistenza San Giorgio Soccorso, in collaborazione con la P.A. Croce Viola di Mammola.

Hanno relazionato diverse personalità istituzionali: il dott.Massimo Crescimbene (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’arch. Concetta Mattia (Rappresentante Anpas Nazionale), la dott.ssa Nicoletta Rossi (Responsabile di Protezione Civile Anpas Calabria), dott.ssa Patrizia Alessio (Responsabile Sala Operativa di PC Anpas Calabria, Formatrice Nazionale Anpas “Responsabili di Campo” e “Operatori di Colonna Mobile Nazionale”), l’avv. Domenico Costarella (Responsabile U.O. 5– Regione Calabria), ing. Antonio Morabito (Responsabile: U.O. 1 – “Gestione Sala Operativa Regionale Unica (SORU) e Coordinamento delle Emergenze), dott.Geol. Michele Folino Gallo (Responsabile U.O. 3 – “Gestione dei Rischi Naturali e Antropici”), dott.Salvatore Valerioti (Sindaco di San Giorgio Morgeto, dott.ssa Miriam Rovere (Formatrice Nazionale INR del DPC). Prezioso anche l’intervento di un altro ospite d’eccellenza, la dott.ssa Angela Napoli (ex Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia) e del sig. Tedesco Filippo (Vice Presidente Anpas Calabria – Presidente Lados).

Un’iniziativa svoltasi nel corso della Campagna Nazionale “IO NON RISCHIO”, giunta ormai all’ottava edizione, promossa dal Dipartimento di Protezione Civile, da Anpas, INGV e Reluiss. L’obiettivo principale è quello di diffondere fra i cittadini la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile per ridurre l’impatto dei rischi e su cosa fare fattivamente in caso di calamità.