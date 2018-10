19 ottobre 2018 23:00

“Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti?”. Lo denuncia il ministro dell’Interno Matteo Salvini postando un video sulla sua pagina Facebook. “Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti – aggiunge il ministro – ci troveremmo di fronte a una provocazione e a un atto ostile”.