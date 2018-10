Moscovici durissimo: “l’Unione Europea rischia di implodere con Salvini e Le Pen”

4 ottobre 2018 23:36

Pierre Moscovici annuncia che non si candiderà con il Partito socialista francese alle prossime elezioni europee

“Il partito socialista non ha misurato la sfida esistenziale a cui deve far fronte l’Europa. Per la prima volta nella storia, la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban”: lo dice il commissario Pierre Moscovici, annunciando che non si candiderà con il Partito socialista francese alle prossime elezioni europee. “In un momento simile – ha aggiunto – bisogna promuovere l’unità di un’Europa potente, più integrata. Non è il momento di indietreggiare o tergiversare”.