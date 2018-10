Salva Messina, Ug: “Compiuti fondamentali passi in avanti”

29 ottobre 2018 18:50

“Esprimiamo soddisfazione per i fondamentali passi in avanti compiuti dall’amministrazione De Luca attraverso l’organizzazione del tavolo di concertazione con i rappresentanti delle partecipate municipali e le organizzazioni sindacali per discutere del progetto “Salva Messina”“. Lo ha dichiarato il segretario generale – territoriale della Ugl Messina, Antonino Sciotto, a margine della riunione fiume convocata a Palazzo Zanca per la rimodulazione e la riformulazione del piano di equilibrio finanziario pluriennale atto a scongiurare il dissesto finanziario del Comune e delle sue partecipate. “Ci siamo riuniti intorno a un tavolo per affrontare una trattativa serrata, ma trasparente e aperta, al termine della quale – ha affermato Sciotto – non possiamo che ritenerci soddisfatti della sensibilità e della disponibilità dimostrate dal sindaco De Luca e dall’amministrazione comunale nel rimodulare le posizioni di partenza”. Dal nuovo percorso tracciato per i servizi sociali al piano di rilancio e riorganizzazione dell’Amam, passando per la fissazione di importanti punti programmatici, quali il mantenimento della natura pubblica delle partecipate, la trasformazione in spa dell’Atm, l’apertura di tavoli tecnici aziendali per trattare le posizioni lavorative e di tutela dei dipendenti di Messineservizi e la riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune, il segretario Sciotto ha rivendicato il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni sindacali nella definizione di questa prima fase del “Salva Messina”. “Adesso – ha concluso l’esponente sindacale Ugl – è necessario lavorare uniti per abbozzare tutti i programmi specifici inerenti gli svariati settori. Si tratta di un secondo step in cui sarà necessario concentrarsi sui singoli tavoli di concertazione. Dal canto nostro, come Ugl, siamo abbastanza fiduciosi. Si è partiti col piede giusto e faremo di tutto per garantire la massima tutela dei lavoratori e far sì che Messina riacquisti finalmente la giusta credibilità”.