Milazzo, ruba un’auto e tenta di fuggire all’alt dei Carabinieri: arrestato 44enne di Messina

25 ottobre 2018 13:00

In manette 44enne di Messina: l’uomo dovrà rispondere dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Milazzo hanno arrestato, nella nottata, S.S. 44enne messinese per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma allertati dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo, poiché un’autovettura era stata rubata nel predetto centro, hanno iniziato a controllare i vari incroci e le strade di uscita dalla città mamertina.

Dopo qualche ora di ricerche i carabinieri hanno notato sulla via Nazionale del Comune di San Filippo del Mela, l’autovettura segnalata, e dopo aver cercato invano di fermarla e poiché il conducente dello stesso non ottemperava all’alt, ne scaturiva un breve inseguimento che consentiva di bloccare il mezzo dopo qualche minuto e trarre in arresto il conducente, responsabile del furto dell’autovettura e del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo gli accertamenti in caserma, l’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Messina in attesa dell’udienza di convalida.