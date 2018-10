“Dalla Primavera dei popoli all’autunno europeo”: a Messina l’incontro con l’autore Roberto Sciarrone

4 ottobre 2018 11:06

Alla Feltrinelli Point di Messina un nuovo appuntamento organizzato per la stagione autunnale 2018: ospite il professore Sciarrone, che presenterà il suo volume dal titolo “La primavera dei popoli – La rivoluzione siciliana del 1848”

Appuntamento sabato 6 ottobre 2018 a partire dalle ore 18.00 presso la libreria “Feltrinelli Point” in via Ghibellina 32, a Messina. La libreria Feltrinelli, nell’ambito degli eventi culturali organizzati per la stagione autunnale 2018, promuove l’incontro: “Dalla Primavera dei popoli all’autunno europeo. L’Europa tra passato e presente” e la presentazione del volume “La primavera dei popoli – La rivoluzione siciliana del 1848” di Roberto Sciarrone, ricercatore in storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia Culture Religioni di Sapienza Università di Roma.

L’evento è stato curato dall’operatrice culturale e docente Pina D’Alatri, in collaborazione con l’Associazione Culturale L’Aquilone Onlus, “Edas” Casa Editrice dal 1970, l’Associazione Paese Italia e con il prestigioso patrocinio del Comune di Messina e dell’assessorato alla Cultura.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del comune di Messina, Roberto Vincenzo Trimarchi, a seguire l’introduzione a cura di Domenico Interdonato, Presidente Ucsi Sicilia e di Pina D’Alatri, docente e operatrice culturale.

Il dibattito vedrà l’intervento dell’autore e la partecipazione di Mimma Cucinotta, direttore Paese Italia Press, di Domenica Puleio, condirettore della stessa testata e dell’artista messinese Luciano Panama, autore di “Messina Guerra e Amore”.