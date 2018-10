Serie D: crisi nera per il Messina, sconfitta per il Locri, pari per la Palmese e la Cittanovese

14 ottobre 2018 18:02

Serie D: Acr Messina nel caos, sconfitta nel deserto del Franco Scoglio. Pari Bari, Palmese, Cittanovese. Sconfitta Locri

Giornata di campionato scoppiettante in Serie D nel Girone I. E’ un momento nerissimo per il Messina, sconfitta per 3-0 contro l’Acireale. Si registra, inoltre, una forte protesta dei tifosi per via della decisione di disputare la partita a porte chiuse. Pari tra Nocerina–Palmese e Cittanovese-Marsala. Sconfitta per il Locri sul campo della Sancataldese. Rinviata per maltempo la sfida tra Roccella e il Città di Messina.

GIRONE I – 5a giornata

RISULTATI:

BARI – TURRIS 0-0

CITTANOVESE – MARSALA CALCIO 0-0

MESSINA – ACIREALE 0-3

NOCERINA – PALMESE 0-0

PORTICI – IGEA VIRTUS 2-1

ROCCELLA – CITTA’ DI MESSINA RINVIATA

ROTONDA CALCIO – CASTROVILLARI 1-2

SANCATALDESE – LOCRI 3-1

TROINA – GELA 1-0

CLASSIFICA:

BARI 13

ACIREALE 10

LOCRI 10

SANCATALDESE 9

GELA 8

NOCERINA 8

MARSALA 7

PALMESE

TURRIS 7

PORTICI 7

TROINA 7

CASTROVILLARI 6

CITTANOVESE 5

ROCCELLA 4

IGEA 4

MESSINA 4

ROTONDA 3

CITTA’ DI MESSINA 1

Roccella e Città di Messina una partita in meno.