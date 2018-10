5 ottobre 2018 17:22

Allerta Meteo: situazione difficile in Calabria, rinviata a data da destinarsi il derby di Serie C Catanzaro-Reggina

Allerta Meteo- La Calabria è in ginocchio per via del maltempo che sta flagellando la Regione da ieri ed ha provocato anche delle vittime. Problemi anche nel mondo del calcio dove è stato rinviato a data da destinarsi il derby fra Catanzaro e Reggina, previsto per domani pomeriggio al “Ceravolo”.