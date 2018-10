Rifiuti ingombranti, prosegue la raccolta straordinaria a Messina: ecco le INFO UTILI

16 ottobre 2018 18:58

Prosegue la campagna straordinaria di raccolta rifiuti avviata da MessinaServizi

Proseguirà sabato 20 la campagna di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti e suppellettili “Pari & dispari” avviata dalla società MessinaServizi Bene Comune, secondo il cronoprogramma stabilito dal presidente Giuseppe Lombardo. I punti di raccolta, attivi dalle ore 7 alle 13, saranno nella II circoscrizione, nei pressi dell’asilo comunale del villaggio Cep; nel IV quartiere, a largo Seggiola, e nella VI municipalità, a Torre Faro in via I Palazzo. Per consentire la collocazione dei cassoni scarrabili necessari al servizio nelle aree interessate, sabato 20 sarà quindi vietata la sosta per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 0-18.