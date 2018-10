30 ottobre 2018 22:00

ReggiOffice prima nel dare riconoscimento di merito all’artista internazionale reggina Domenica Cosoleto, già premio alla carriera, nella sua città

Domenica Cosoleto, artista internazionale reggina, ha ricevuto venerdì 26 Ottobre, un riconoscimento di merito, il primo nella sua città, da parte di ReggiOffice. Questo è solo uno dei numerosi plausi nel 2018 al suo impegno di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che è partito da Reggio e si sta diffondendo nel mondo. Giornalista e scrittrice, Premio Canaletto, International Prize Cristoforo Colombo, Premio Canale 5, Palermo International Art Award, Premio di merito alla carriera conferito alla Camera dei Deputati, ha ricevuto riconoscimenti al merito artistico firmati da alcuni grandi personaggi quali Vittorio Sgarbi, Salvo Nugnes, Pippo Franco, Alberto D’Atanasio, Sandro Serradifalco, Gianni Dunil e tanti altri. Scrive di lei Paolo Levi: ”La pittura di Domenica Cosoleto affronta, attraverso tecniche miste e materie eterogenee, che testimoniano la poliedricità creativa di un’artista eminentemente gestuale e materica, tematiche sociali di grande attualità come la violenza sulle donne. Lavori concettualmente costruiti quale frutto di una ricerca estetica e contenutistica che si pone come obiettivo di svelare e di dare una forma all’invisibile, in questo caso le donne e i loro sentimenti.” E ReggiOffice, si è fatta subito avanti ritenendo, più che opportuno, che una donna che sta facendo moltissimo, soprattutto per la sua terra, abbia il giusto riconoscimento anche dalla sua città, invitando quest’ultima ad interessarsi di questioni così rilevanti sotto il profilo artistico, culturale e di sensibilizzazione. Adesso un’opera della Cosoleto è in mostra al Padiglione Europa presso il Palazzo Albrizzi Capello in Cannaregio, sede della Biennale di Venezia, l’anno prossimo una sua opera toccherà le tappe di Roma, Barcellona e Parigi in seguito al conseguimento del Premio Eccellenza Europea delle Arti. Per questo è importante per la stampa e per gli enti locali dare la corretta rilevanza a questo fenomeno straordinario attivo in città. “Sincere Congratulazioni da noi di ReggiOffice per le conquiste e i premi che continui a ottenere più che meritati. Perseveranza, grazia e umiltà sono le virtù delle persone straordinarie alle quali sono riservati tesori infiniti e eterni di inestimabile valore.” ReggiOffice