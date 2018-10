Riace, i rifugiati adesso sono in crisi: “laboratori chiusi perchè non ci sono più fondi per noi, siamo disperati”

17 ottobre 2018 13:20

Riace, la reazione di una giovane che da dieci anni gestisce una vetreria insieme ad alcuni rifugiati di varie nazionalità

Non riesce a trattenere le lacrime e scoppia in un pianto dirotto Irene, la ragazza di Riace che da dieci anni gestisce una vetreria insieme ad alcuni rifugiati di varie nazionalita’, parlando del sindaco Domenico Lucano. “Da agosto tutti i laboratori sono chiusi – spiega – per la mancanza dei fondi. Adesso non sappiamo che cosa succedera’. Il lavoro era tutta la mia vita. E ora con questa situazione non so cosa potra’ succedere“. Sulla vicenda giudiziaria Irene commenta: “non e’ possibile, una persona innocente trattata cosi‘”. Accanto a lei c’e’ Rauda, una ragazza somala che lavorava nel laboratorio. “Mi piaceva stare qui – dice anche lei con gli occhi gonfi di lacrime – e sono molto triste, a questo punto non so se me ne andro‘”.